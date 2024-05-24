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Сегодня, 16:25

Экс-игрок «Динамо» Харлачев: «Не считаю бело-голубых большим фаворитом. «Краснодар» упрется»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Динамо» Евгений Харлачев не считает бело-голубых фаворитом в матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Нас ждет бескомпромиссная борьба. И я бы не сказал, что «Динамо» — больший фаворит. «Краснодар» упрется. Для всего Краснодара и Мусаева это последний шанс. Они приложат максимум усилий, чтобы обыграть «Динамо». Учитывая их фарт в последних матчах, когда им на последних секундах удавалось вырвать победу, то и в этой встрече их не получится обыграть. Мое мнение, что «Краснодар» окажется сильнее. Я, конечно, буду болеть за «Динамо», потому что «Краснодар» уже имел шансы, имел гандикап, но все это растерял», — цитирует Харлачева Metaratings.ru.

После 29 туров «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на два балла, а «Краснодар» — на три. «Динамо» на выезде сыграет против «Краснодара», а «Зенит» примет «Ростов». Оба матча состоятся 25 мая и начнутся в 16.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Евгений Харлачев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
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