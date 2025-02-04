«Краснодар» — «Динамо»: стартовые составы на матч зимнего турнира

Стали известны стартовые составы на матч между «Краснодаром» и «Динамо» в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Кривцов, Кастаньо, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Запасные: Дюпин, Тереховский, Кайо, Петров, Мозес, Ленини, Олусегун, Козлов, Смолов, Богданец, Ларионов, Хмарин, Бекетов.

«Динамо»: Лунев, Бессмертный, Смелов, Кутицкий, Скопинцев, Александров, Фомин, Карраскаль, Макаров, Нгамале, Маухуб.

Запасные: Расулов, Кудравец, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Гагнидзе, Боков, Тюкавин, Окишор, Гладышев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо».