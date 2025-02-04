Источник: хавбек «Ростова» Глебов согласовал 5-летний контракт с «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов близок к переходу в «Динамо», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 25-летний хавбек согласовал контракт с бело-голубыми на 5 лет. Сейчас клубы ведут переговоры о сумме возможного трансфера.

Глебов выступает за ростовчан с 2019 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.