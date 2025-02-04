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Сегодня, 14:00

«Краснодар» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча

«Краснодар» и «Динамо» встретятся в матче зимнего кубка РПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Краснодар» и «Динамо» встретятся в матче Winline зимнего Кубка РПЛ во вторник, 4 февраля. Игра на стадионе «Аль Нахьян» в Абу-Даби (ОАЭ) начинается в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры «Краснодар» — «Динамо» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру показывают канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Товарищеские матчи. Клубы. .
04 февр, 15:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Краснодар
Динамо

«Краснодар» и «Динамо» играют в одной группе со «Спартаком». В 1-м туре краснодарцы уступили красно-белым со счетом 2:3.

В зимнем кубке РПЛ также принимают участие ЦСКА, «Зенит» и «Ростов» (в группе 2). Победители групп выйдут в финал, команды со вторых мест сыграют в матче за 3-е место, а с третьих строчек — в матче за 5-е место.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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«Краснодар» — «Динамо»: стартовые составы на матч зимнего турнира
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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