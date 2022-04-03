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Сегодня, 13:35

Илья Геркус: «Шварц не может зарядить команду эмоционально. Сказать: «Парни, выходим, терпим, бьемся!»

Геркус рассказал, в чем разница между Шварцем и Семаком
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Сандро Шварц.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказал мнение о тренерах РПЛ — Сандро Шварце («Динамо») и Сергее Семаке («Зенит»).

— Лучший футбольный тренер России на данный момент?

— Тут как у Гоголя в «Женитьбе»: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча...»

Я к тому, что сейчас в нашей лиге нет безоговорочно лучшего тренера. Выделяются Шварц, Семак, Осинькин, Федотов. Но каждому, на мой взгляд, чего-то не хватает. Тот же Шварц тактически очень хорош. Но пока у него нет опыта побед в больших матчах, и в нужный момент он не может зарядить команду эмоционально. Сказать: «Парни, выходим, терпим, бьемся!» Это как в дерби, где тактика по большому счету неважна. Там требуется сверхусилие, умение выложиться на двести процентов.

Зато Семак в этом смысле уже набил руку и спокойно движется к очередному чемпионству. Он молодец, держит команду в узде, добивается цели. Но... Смотреть на его «Зенит» порой скучновато. Нет свежих идей, новых решений. Да и в еврокубках никак не удается вывести команду на другой уровень.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ-2021/22 с 48 очками в 22 матчах. «Динамо» идет на второй строчке с 43 очками в 22 играх.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 0
1-й тайм

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
Илья Геркус
Сандро Шварц
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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27 тур
28 тур
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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