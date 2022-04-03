Илья Геркус: «Шварц не может зарядить команду эмоционально. Сказать: «Парни, выходим, терпим, бьемся!»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказал мнение о тренерах РПЛ — Сандро Шварце («Динамо») и Сергее Семаке («Зенит»).

— Лучший футбольный тренер России на данный момент?

— Тут как у Гоголя в «Женитьбе»: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча...»

Я к тому, что сейчас в нашей лиге нет безоговорочно лучшего тренера. Выделяются Шварц, Семак, Осинькин, Федотов. Но каждому, на мой взгляд, чего-то не хватает. Тот же Шварц тактически очень хорош. Но пока у него нет опыта побед в больших матчах, и в нужный момент он не может зарядить команду эмоционально. Сказать: «Парни, выходим, терпим, бьемся!» Это как в дерби, где тактика по большому счету неважна. Там требуется сверхусилие, умение выложиться на двести процентов.

Зато Семак в этом смысле уже набил руку и спокойно движется к очередному чемпионству. Он молодец, держит команду в узде, добивается цели. Но... Смотреть на его «Зенит» порой скучновато. Нет свежих идей, новых решений. Да и в еврокубках никак не удается вывести команду на другой уровень.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ-2021/22 с 48 очками в 22 матчах. «Динамо» идет на второй строчке с 43 очками в 22 играх.