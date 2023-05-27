В субботу, 27 мая состоится матч 29-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

Встреча пройдет на стадионе «Арена Краснодар» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице с 46 очками, ЦСКА идет на второй строчке с 54 очками.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА, прямая видеотрансляция будет доступна на федеральном спортивном телеканале, а также на его сайте matchtv.ru по этой ссылке.