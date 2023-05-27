Игонин — о возможном включении Дзюбы и Быстрова в зал славы «Зенита»: «Они же чемпионы!»

Обладатель Кубка России Алексей Игонин поделился мнением о возможном включении российского нападающего Артема Дзюбы и экс-полузащитника Владимира Быстрова в зал славы «Зенита».

«Они же чемпионы! Там сказано, что включаются футболисты, которые внесли вклад в чемпионство. Они же являются чемпионами. Тут нужно дождаться конкретики по критериям включения. Сейчас мы не знаем толком ничего», — приводит «Спорт День за Днем» слова Игонина.

Быстров провел в составе «Зенита» 197 матчей, отметился 25 голами и 28 результативными передачами. На счету Дзюбы 108 забитых мячей и 70 голевых передач в 249 играх за петербургскую команду.