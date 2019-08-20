Красно-белое фото. Черчесов встретился с Ковалевски
15:22
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал новое фото в своем Instagram. 55-летний специалист вместе с тренерским штабом национальной команды встретился с экс-вратарем «Спартака» Войцехом Ковалевски после дерби красно-белых с ЦСКА (2:1). Матч 6-го тура РПЛ прошел в понедельник, 19 августа.
Ковалевски посетил встречу «Спартак» — ЦСКА.
«20 августа наш тренерский штаб встретился с Войцехом Ковалевски и его коллегами из Польши», — написано в новом посте Черчесова.
Ковалевски выступал за «Спартак» с 2003 по 2007 годы. За это время он сыграл за команду 94 матча.
Опрос
проголосовало: 14887Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи