Красно-белое фото. Черчесов встретился с Ковалевски

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал новое фото в своем Instagram. 55-летний специалист вместе с тренерским штабом национальной команды встретился с экс-вратарем «Спартака» Войцехом Ковалевски после дерби красно-белых с ЦСКА (2:1). Матч 6-го тура РПЛ прошел в понедельник, 19 августа.

Ковалевски посетил встречу «Спартак» — ЦСКА.

«20 августа наш тренерский штаб встретился с Войцехом Ковалевски и его коллегами из Польши», — написано в новом посте Черчесова.

Ковалевски выступал за «Спартак» с 2003 по 2007 годы. За это время он сыграл за команду 94 матча.