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Крал заявил, что всегда мечтал играть в Англии

13:07
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил, что мечтает о выступлении в чемпионате Англии.

— Можно ли сказать, что АПЛ для меня мечта? Да, конечно, — сказал Крал. — Когда был ребенком, смотрел этот чемпионат, мне нравится эта лига. Мечтаю играть там. Но сейчас самое главное для меня — «Спартак». Сконцентрирован на том, чтобы показать свои лучшие качества на поле.

В сезоне-2020/21 Крал провел 20 матчей в составе «Спартака», на его счету 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему чеху со стороны «Вест Хэма».

(Севастиан Терлецкий)

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