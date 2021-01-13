Крал заявил, что всегда мечтал играть в Англии

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил, что мечтает о выступлении в чемпионате Англии.

— Можно ли сказать, что АПЛ для меня мечта? Да, конечно, — сказал Крал. — Когда был ребенком, смотрел этот чемпионат, мне нравится эта лига. Мечтаю играть там. Но сейчас самое главное для меня — «Спартак». Сконцентрирован на том, чтобы показать свои лучшие качества на поле.

В сезоне-2020/21 Крал провел 20 матчей в составе «Спартака», на его счету 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему чеху со стороны «Вест Хэма».

(Севастиан Терлецкий)