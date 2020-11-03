Крал вызван в сборную Чехии

Алекса Крала вызвали в сборную Чехии! Нашему полузащитнику предстоит т?о?в?а?р?и?щ?е?с?к?и?й? контрольный матч с Германией (11.11) и две игры в Лиге Наций с Израилем (15.11) и Словакией (18.11) ??



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