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Крал вызван в сборную Чехии

16:58
Алекс Крал (слева). Фото ФК «Спартак»
Алекс Крал (слева). Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал получил вызов в сборную Чехии, сообщает официальный Twitter красно-белых.

11 ноября чехи сыграют товарищеский матч со сборной Германии. Затем им предстоят матчи Лиги наций с командами Израиля (15 ноября) и Словакии (18 ноября).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official

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