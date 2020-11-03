Крал вызван в сборную Чехии
16:58
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал получил вызов в сборную Чехии, сообщает официальный Twitter красно-белых.
Алекса Крала вызвали в сборную Чехии! Нашему полузащитнику предстоит т?о?в?а?р?и?щ?е?с?к?и?й? контрольный матч с Германией (11.11) и две игры в Лиге Наций с Израилем (15.11) и Словакией (18.11) ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 3, 2020
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11 ноября чехи сыграют товарищеский матч со сборной Германии. Затем им предстоят матчи Лиги наций с командами Израиля (15 ноября) и Словакии (18 ноября).
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