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Крал рассказал, за какую хоккейную команду болеет

18:37
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«Спартак» на своем официальном Youtube-канале провел трансляцию традиционной детской пресс-конференции. Полузащитник красно-белых Алекс Крал признался, что следит за чешской хоккейной командой «Комета» из Брно.

— Я не так часто смотрю хоккей, так как не большой фанат этого вида спорта, но могу сказать, что «Комета» — мой любимый клуб, — сказал Крал.

Москвичи с 22 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В текущем сезоне Крал провел 12 игр за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=Nu7Bx8Oqc0A&feature=youtu.be

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