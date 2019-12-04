Крал рассказал, за какую хоккейную команду болеет
18:37
«Спартак» на своем официальном Youtube-канале провел трансляцию традиционной детской пресс-конференции. Полузащитник красно-белых Алекс Крал признался, что следит за чешской хоккейной командой «Комета» из Брно.
— Я не так часто смотрю хоккей, так как не большой фанат этого вида спорта, но могу сказать, что «Комета» — мой любимый клуб, — сказал Крал.
Москвичи с 22 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В текущем сезоне Крал провел 12 игр за «Спартак» и не отметился результативными действиями.
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Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=Nu7Bx8Oqc0A&feature=youtu.be
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