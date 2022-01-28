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Далер Кузяев: «Черышев сказал, что в этом сезоне «Бетис» очень хорош»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, в каком состоянии подходит к возобновлению сезона после зимней паузы.

— Скоро вас ждет возобновление сезона и первые официальные матчи — против «Бетиса». Что думаете об этом жребии?

— Я спрашивал Дениса Черышева про «Бетис», он сказал, что в этом сезоне они очень хороши. Довольно крепкая команда, что видно по таблице Ла Лиги, где они идут третьими. Я посмотрел их состав, увидел, что у них сейчас очень много качественных исполнителей, которые играли в топовых клубах Европы. Так что соперник нам достался очень серьезный, жребий был немного не в нашу сторону. И все же я считаю, что с «Бетисом» можно играть — как и с любым соперником, сколь бы силен он ни был. При должной подготовке и настрое мы можем пройти его.

— Какой настрой у вас в целом на вторую половину сезона?

— У «Зенита» каждый год цели одни и те же. Мы должны выиграть чемпионат и Кубок России, учитывая то, что в прошлом году так рано вылетели, когда проиграли дома «Арсеналу». Постараемся сейчас это исправить, настрой, как обычно, самый боевой. Конечно, в Лиге Европы мы не фавориты, но все возможно, нужно стремиться пройти как можно дальше — и порадовать наших болельщиков.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-01-28-daler-kuzyaev-chitayu-seychas-don-kikhota-nadeyus-osilit-za-dva-sbora.htm

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Камерун

П2

28%

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18%

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12%

3.40
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24%

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Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

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Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
Далер Кузяев
ФК Бетис
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Г
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Артем Дзюба

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П
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