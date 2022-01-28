Далер Кузяев: «Черышев сказал, что в этом сезоне «Бетис» очень хорош»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, в каком состоянии подходит к возобновлению сезона после зимней паузы.

— Скоро вас ждет возобновление сезона и первые официальные матчи — против «Бетиса». Что думаете об этом жребии?

— Я спрашивал Дениса Черышева про «Бетис», он сказал, что в этом сезоне они очень хороши. Довольно крепкая команда, что видно по таблице Ла Лиги, где они идут третьими. Я посмотрел их состав, увидел, что у них сейчас очень много качественных исполнителей, которые играли в топовых клубах Европы. Так что соперник нам достался очень серьезный, жребий был немного не в нашу сторону. И все же я считаю, что с «Бетисом» можно играть — как и с любым соперником, сколь бы силен он ни был. При должной подготовке и настрое мы можем пройти его.

— Какой настрой у вас в целом на вторую половину сезона?

— У «Зенита» каждый год цели одни и те же. Мы должны выиграть чемпионат и Кубок России, учитывая то, что в прошлом году так рано вылетели, когда проиграли дома «Арсеналу». Постараемся сейчас это исправить, настрой, как обычно, самый боевой. Конечно, в Лиге Европы мы не фавориты, но все возможно, нужно стремиться пройти как можно дальше — и порадовать наших болельщиков.