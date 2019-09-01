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Крал поблагодарил «Спартак» за веру в него

13:56
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Новичок «Спартака» полузащитник Алекс Крал опубликовал фото с презентации в новой команде. Он перешел из пражской «Славии». Контракт будет рассчитан на пять лет.

— Спасибо тебе, «Спартак», что ты веришь в меня, — подписал фотографию чех. В новой команде он будет играть под 33-м номером.

21-летний игрок провел за «Славию» в текущем сезоне 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро. Ранее была информация, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

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Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B13WXh4g0rm/

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