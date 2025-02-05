Ковтун назвал самых сильных защитников «Спартака»

Экс-защитник «Спартака» Юрий Ковтун назвал защитников красно-белых, игра которых ему импонирует больше всего.

«Я всегда двумя руками за своих ребят! Кто прошел академию, зацепились за основную команду. Мне импонирует Денисов, в последних матчах здорово смотрелся. Он очень сильно прибавил. Литвинов тоже обретает уверенность, игровой тонус. Эти ребята крепнут от игры к игре, потому что выходят на поле.

Из иностранцев выделяется Бабич. Своими качествами берет: не уступает в единоборствах. Понятно, что там и Дуарте на подходе, но эти трое защитников — самые сильные в «Спартаке». Хочется, чтобы у наших ребят было больше игровой практики, тогда они будут обретать уверенность», — цитриует Legalbet Ковтуна.