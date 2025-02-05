Кузьмичев: «Никаких активных переговоров по Сильянову нет»

Представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Динамо».

«Никаких активных переговоров по Сильянову нет. Насколько я владею информацией, то предложение, которое было сделано, не устроило «Локомотив». В данный момент ничего не происходит. Александр готовится к сезону с «Локомотивом».

Остался ли у «Динамо» интерес к Сильянову? Сложно ответить. Интерес был, но все зависит от суммы. «Динамо» не устраивает цена. Какая цена обсуждалась между клубами, никто не знает. Скорее всего, переход Сильянова в «Динамо» не состоится», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

В этом сезоне Сильянов сыграл 24 матча и отметился одной результативной передачей.