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Ковалевски заявил о желании вернуться в «Спартак»

12:46
Войцех Ковалевски. Фото Никита Успенский, «СЭ»
Войцех Ковалевски. Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски в разговоре с «СЭ» заявил, что готов вернуться в клуб.

«Я смотрел последние два матча «Спартака». Еще мне удалось наблюдать за тренировками красно-белых. И знаете, качество подготовки есть. Но адекватная реакция в принятии решений отсутствует. Ментально эта команда не работает. Нужно задуматься над этой проблемой. Это не вчерашняя система. «Спартаку» нужен толчок! Замена тренера может быть таким толчком. Видно, что команда в кризисе. Но нужно хорошо подумать над кандидатом. Мы наблюдали, что успешного результата удавалось достичь тренерам, которые заводили команду эмоционально до матча и после. Вот такой тренер и нужен «Спартаку».

Я не знаю Виторию лично, но мое мнение со стороны: он не подходит команде. Ментально это не человек «Спартака».

Готов ли я вернуться в команду? Я бы принял такой вызов. В какой роли, я не знаю. Но я бы рассмотрел такой вариант", — сказал Ковалевски «СЭ».

20 сентября «Спартак» в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ проиграл ЦСКА (0:1). Красно-белые с 10 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА располагается на 7-й строчке с 13 баллами.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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