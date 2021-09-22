Сухой назначен главным арбитром матча «Динамо» — «Рубин»
Назначены арбитры на матчи 9-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Встречу «Динамо» — «Рубин» обслужит бригада во главе с Алексеем Сухим. Ассистентами арбитра станут Алексей Стипиди и Алексей Ковалев. Резервный судья — Антон Фролов, ВАР — Артем Любимов, АВАР — Алексей Лунев.
25 сентября (суббота)
«Химки» — «Локомотив» (14.00 мск): судья — Алексей Амелин; ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Максим Гаврилин.
«Зенит» — «Крылья Советов» (16.30 мск): судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Арам Петросян; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Валентин Мурашов.
«Спартак» — «Уфа» (19.00 мск): судья — Артем Любимов; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Игорь Демешко.
26 сентября (воскресенье)
«Динамо» — «Рубин» (14.00 мск): судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ковалев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Алексей Лунев.
«Ростов» — «Ахмат» (16.30 мск): судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Константин Шаламберидзе.
«Краснодар» — «Сочи» (19.00 мск): судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Андрей Болотенков.
27 сентября (понедельник)
«Урал» — «Арсенал» (17.00 мск): судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Николай Еремин.
«Нижний Новгород» — ЦСКА (19.00 мск): судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Александр Богданов.
?? Алексей Сухой — главный арбитр матча #ДинамоРубин!— РФС (@rfsruofficial) September 22, 2021
И другие назначения 9-го тура РПЛ. pic.twitter.com/JkzHhvL7sM
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