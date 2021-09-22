В правительстве Петербурга рассказали, какую заполняемость стадиона «Зенита» стоит ждать в октябре

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал о том, какую вместимость стадиона «Зенита» стоит ждать в октябре.

— Вы сказали, что на финале Лиги чемпионов посещаемость может достичь ста процентов. А будет ли в октябре увеличена посещаемость матчей «Зенита»?

— Мы работаем, исходя из того, что рассчитываем на стопроцентную заполняемость. Мы хотим, чтобы коронавирус нас покинул. Мы постоянно взаимодействуем с Роспотребнадзором. На сегодня на матчах «Зенита» согласована вместимость в 30 процентов, это касается матчей до 1 октября. В настоящее время мы ждем рекомендаций Роспотребнадзора по поводу следующих матчей. Эта работа зависит от текущей эпидемиологической ситуации. Думаю, к концу этой недели и начале следующей появится ясность по октябрьским матчам. Фактически она зависит от того, как быстро мы прививаемся.

В октябре «Зенит» дома сыграет с «Сочи», «Ювентусом», «Спартаком» и «Динамо».