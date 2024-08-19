Костариканский форвард «Спартака» Угальде ответил на вопрос о жизни в Москве

Форвард «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос об адаптации к жизни в Москве.

«Я очень хорошо себя ощущаю в Москве и в России. Город мне очень нравится, я еще не прочувствовал сильные морозы, посмотрим, что будет зимой, потому что в Европе тоже было холодно, но не так, как в Москве», — цитирует Угальде ТАСС.

Угальде перешел в «Спартак» из голландского «Твенте» зимой 2024 года за 13 миллионов евро, подписав соглашение до лета 2028 года.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел шесть матчей за «Спартак», в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.