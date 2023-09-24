Корниленко считает, что успехи не вскружат голову Салтыкову

Спортивный директор «Крылья Советов» Сергей Корниленко высказался об игре полузащитника самарцев Никиты Салтыкова.

«Салтыков сказал, что успехи не вскружат ему голову? Я тоже считаю, что голову ему не вскружит. С «Сочи», если не брать гол, тоже был не лучший для него матч, потому есть куда развиваться и к чему стремиться. Мы все вместе в этом направлении работаем», — цитирует Корниленко Metaratings.

19-летний вингер летом этого года вернулся в «Крылья Советов» из аренды в «Акроне». В текущем сезоне Салтыков провел 11 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.