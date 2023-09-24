Гаврилов о состоянии здоровья: «Креплюсь. Чувствую себя нормально»
Ветеран «Спартака» Гаврилов рассказал о своем состоянии после инсульта
Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов в комментарии для «СЭ» рассказал о своем состоянии здоровья.
«Да ничего так, креплюсь. Чувствую себя нормально. О моих сроках восстановления никто не знает. Пока моему здоровью ничего не угрожает», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт. В начале июня 70-летний ветеран «Спартака» успешно перенес операцию на сонной артерии.
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|
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|9
|2
|0
|7
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|6
|
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|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
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|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
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|25.09
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|
Факел – Рубин
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Ассистенты
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|
|
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|5
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|
Федор Чалов
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|
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Квинси Промес
Спартак
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|
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Крылья Советов
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Маркус Вендел
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|3
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|К
|Ж
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Пари Нижний Новгород
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|1
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|1
|1
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Александр Солдатенков
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