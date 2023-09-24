Гаврилов о состоянии здоровья: «Креплюсь. Чувствую себя нормально»

Ветеран «Спартака» Гаврилов рассказал о своем состоянии после инсульта

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов в комментарии для «СЭ» рассказал о своем состоянии здоровья.

«Да ничего так, креплюсь. Чувствую себя нормально. О моих сроках восстановления никто не знает. Пока моему здоровью ничего не угрожает», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт. В начале июня 70-летний ветеран «Спартака» успешно перенес операцию на сонной артерии.