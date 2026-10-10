Корнеев сравнил нападающих Кордобу и Тюкавина

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в разговоре с «СЭ» назвал двух сильнейших нападающих РПЛ.

— Является ли Кордоба по-прежнему сильнейшим центрфорвардом РПЛ?

— На мой взгляд, Кордоба и Тюкавин — два сильнейших форварда чемпионата. И я не могу поставить Джона выше Константина. Считаю, динамовец превосходит краснодарца в комбинационной игре и игре без мяча, — сказал Корнеев «СЭ».

Кордоба пропустил начало сезона-2026/27 из-за травмы. В 5 матчах «Краснодара» в РПЛ он забил 1 гол. Тюкавин принял участие в 7 матчах «Динамо», забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

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