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Монако — Тулуза: во сколько начало матча Лиги 1, где смотреть трансляцию 10 октября 2026

«Монако» — «Тулуза»: во сколько начало матча Лиги 1

Руслан Минаев

«Монако» и «Тулуза» сыграют в 6-м туре чемпионата Франции в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 21.45 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур.
10 октября, 21:45. Луи II (Монако)
Монако
Тулуза

Следить за ключевыми событиями игры «Монако» — «Тулуза» можно в футбольном матч-центре «СЭ». В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.

После пяти туров «Монако» набрал 13 очков и занимает 1-е место в таблице Лиги 1. У «Тулузы» 5 очков и 13-я строчка. В предыдущем туре монегаски победили «Ланс» (2:1), а «Тулуза» обыграла «Гавр» (3:2).

Лига 1: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости чемпионата Франции.

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ФК Монако
ФК Тулуза
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
10
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
11
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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