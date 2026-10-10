«Монако» — «Тулуза»: во сколько начало матча Лиги 1

«Монако» и «Тулуза» сыграют в 6-м туре чемпионата Франции в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 21.45 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур.

10 октября, 21:45. Луи II (Монако)

Следить за ключевыми событиями игры «Монако» — «Тулуза» можно в футбольном матч-центре «СЭ». В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.

После пяти туров «Монако» набрал 13 очков и занимает 1-е место в таблице Лиги 1. У «Тулузы» 5 очков и 13-я строчка. В предыдущем туре монегаски победили «Ланс» (2:1), а «Тулуза» обыграла «Гавр» (3:2).

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