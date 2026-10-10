«Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в 10-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Тормена, Жубал, Пальцев, Аугусто, Черников, Батчи, Уткин, Кристиан, Кордоба.

Запасные: Корякин, Родригес, Петров, Хмарин, Вахания, Боселли, Ленини, Оздоев, Воробьев.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Мантуан, Карпукас, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.

Запасные: Москвичев, Зайцев, Караваев, Андраде, Вега, Волков, Джон Джон, Ерохин, Мусаев, Кондаков, Фелипе Аугусто, Шилов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

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