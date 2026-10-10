Корнеев: «Не верю, что зимой Головин перейдет в «Зенит» или «Спартак»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника «Монако» Александра Головина в питерский клуб.

— Нужно ли «Зениту» зимой идти за Головиным?

— Я не вижу ни одного шанса, что Головин рассмотрит переход в «Зенит» этой зимой! У него длительный контракт с «Монако» с большой зарплатой. Он лидер команды. Зачем ему возвращаться в РПЛ сейчас?

— Писали, что Головин просил зарплату чуть ли не пять миллионов евро в год. Должен ли был «Зенит» пойти на такие условия? Не многовато?

— Не думаю, что он поедет в «Зенит» на такую зарплату. Саудиты дадут ему как минимум вдвое больше.

— В зимний переход Головина в «Спартак» вы тоже не верите?

— Нет, не верю. Спортивный директор «Спартака» никогда не предложит Головину ту зарплату, о которой вы сказали выше. Да, такую сумму он предложил сейчас Барко. Но только потому, что ему никто не простил бы уход аргентинца!

Головин с лета 2018 года выступает за «Монако». В этом сезоне россиянин провел 6 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Футболист является воспитанником ЦСКА.

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