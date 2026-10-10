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Булатов эмоционально обратился к игрокам Крыльев Советов после ничьей со Спартаком

Булатов — игрокам «Крыльев» о ничьей со «Спартаком»: «Мы ни фига не довольны! Должны были выиграть»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов обратился к игрокам после ничьей со «Спартаком» (1:1) в 10-м туре РПЛ.

Самарцы провели в большинстве большую часть матча — на 24-й минуте красную карточку получил Александр Максименко.

«Самое главное — всем спасибо. Я уже устал говорить, что мы опять сыграли с грандом вничью и мы недовольны. А мы ни фига не довольны! Мы вообще не довольны. Мы хотели выиграть, мы могли выиграть, мы должны были выиграть и будем выигрывать дальше. Мы играли хорошо, все бились, думали о победе. За это спасибо»., — сказал Булатов в видео, которое опубликовала пресс-служба самарского клуба.

После 10 матчей «Крылья» с 12 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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Источник: ФК «Крылья Советов»
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Сергей Булатов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
10
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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