Булатов — игрокам «Крыльев» о ничьей со «Спартаком»: «Мы ни фига не довольны! Должны были выиграть»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов обратился к игрокам после ничьей со «Спартаком» (1:1) в 10-м туре РПЛ.

Самарцы провели в большинстве большую часть матча — на 24-й минуте красную карточку получил Александр Максименко.

«Самое главное — всем спасибо. Я уже устал говорить, что мы опять сыграли с грандом вничью и мы недовольны. А мы ни фига не довольны! Мы вообще не довольны. Мы хотели выиграть, мы могли выиграть, мы должны были выиграть и будем выигрывать дальше. Мы играли хорошо, все бились, думали о победе. За это спасибо»., — сказал Булатов в видео, которое опубликовала пресс-служба самарского клуба.

После 10 матчей «Крылья» с 12 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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