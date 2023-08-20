Корнеев: «Против «Зенита» сыграют Джикия и Литвинов. Трансфер Дуарте близок к провалу»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» проанализировал составы сине-бело-голубых и «Спартака» в преддверии главного матча лета в РПЛ.

— Кто сыграет в центре защиты москвичей? Джикия и... ?

— Литвинов вместе с Джикией.

— Не считаете, что Литвинову явно не хватает навыков центрального защитника?

— Конечно, не хватает, но он очень умный футболист, который может закрыть эту позицию при дефиците качеств в центральной зоне защиты. На днях «Спартак» подписал серба Бабича. Но я не знаю, готов ли он с листа выйти против «Зенита». Поэтому остановлю свой выбор именно на Литвинове.

— Нет ни единого шанса, что с первых минут сыграет Дуарте? Сейчас уже можно назвать этот трансфер провальным?

— В принципе, Абаскаль должен ставить Дуарте, так как он одобрил это приобретение. Вместе с тем игрок не убеждает, и этот трансфер действительно близок к провальному! Поживем — увидим.

— Есть еще Чернов, Маслов.

— Оба не тянут на роль первых номеров в центре обороны.

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