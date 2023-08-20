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Сегодня, 15:30

Корнеев: «Против «Зенита» сыграют Джикия и Литвинов. Трансфер Дуарте близок к провалу»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» проанализировал составы сине-бело-голубых и «Спартака» в преддверии главного матча лета в РПЛ.

— Кто сыграет в центре защиты москвичей? Джикия и... ?

— Литвинов вместе с Джикией.

— Не считаете, что Литвинову явно не хватает навыков центрального защитника?

— Конечно, не хватает, но он очень умный футболист, который может закрыть эту позицию при дефиците качеств в центральной зоне защиты. На днях «Спартак» подписал серба Бабича. Но я не знаю, готов ли он с листа выйти против «Зенита». Поэтому остановлю свой выбор именно на Литвинове.

— Нет ни единого шанса, что с первых минут сыграет Дуарте? Сейчас уже можно назвать этот трансфер провальным?

— В принципе, Абаскаль должен ставить Дуарте, так как он одобрил это приобретение. Вместе с тем игрок не убеждает, и этот трансфер действительно близок к провальному! Поживем — увидим.

— Есть еще Чернов, Маслов.

— Оба не тянут на роль первых номеров в центре обороны.

Полностью интервью Корнеева читайте на сайте «СЭ»

Игорь Корнеев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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Рубин – Кр. Советов
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Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

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Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

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Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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