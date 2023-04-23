Кордоба заявил, что скучает по играм в еврокубках

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признался, что скучает по играм на европейской арене.

«Конечно, я скучаю по таким матчам, потому что переходил в «Краснодар», чтобы играть в Европе. Сейчас, к сожалению, мы не можем там играть. Но мы настроены на то, чтобы продолжать отдавать все лучшее «Краснодару», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

Кордоба присоединился к «Краснодару» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 29 матчах, забил 15 мячей и сделал восемь голевых передач.