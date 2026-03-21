Кордоба стал вторым игроком РПЛ в XXI веке, забившим больше 10 голов в 4 сезонах подряд

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба преодолел отметку в 10 голов в этом сезоне РПЛ.

«Краснодар» 21 марта на своем поле играет с «Пари НН». Кордоба оформил дубль в первом тайме. На его счету теперь 11 голов в этом сезоне.

Кордоба стал вторым игроком в РПЛ в XXI веке, забившим больше 10 голов в четырех сезонах подряд, сообщает Opta Sports.

До этого подобное удавалось только экс-футболисту «Спартака» Квинси Промесу, который забивал больше 10 мячей в сезонах-2014/15 — 2017/18.

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