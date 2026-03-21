«Краснодар» — «Пари НН»: Кордоба оформил дубль

«Краснодар» забил второй гол в матче против «Пари НН» в 22-м туре РПЛ — 2:0.

На 12-й минуте забил Джон Кордоба. Колумбиец оформил дубль, ранее он открыл счет встречи на шестой минуте.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

21 марта, 18:15. Ozon Арена (Краснодар)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max