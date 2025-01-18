Кордоба приехал на сборы с «Краснодаром»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба прибыл в расположение команды для участия в сборах, которые проходят в Абу-Даби.

«Когда утро действительно доброе. Джон здесь, Джон приехал. Выдыхайте и больше не переживайте в комментариях», — написала пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 31-летний форвард принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач.