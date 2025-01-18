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Сегодня, 12:55

В Италии сообщили, что Илич не хочет играть в России из-за отсутствия еврокубков

Микеле Антонов
Корреспондент
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Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини рассказал «СЭ» о текущей ситуации с возможным переходом полузащитника «Торино» Ивана Илича в РПЛ.

«На сегодняшний день ситуация такова, что переходу будет сложно состояться. Илич не хочет играть в России, потому что там нет еврокубков. А «Торино» не хочет продавать его, если только за очень хорошие деньги», — сказал Джулини «СЭ».

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. В текущем сезоне хавбек провел 13 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Иван Илич
Футбол
ФК Торино
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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