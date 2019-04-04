Константин Зырянов: "Где российский футбол? Играем - и то хорошо"

Бывший полузащитник "Зенита" Константин Зырянов в интервью YouTube-каналу Lookyanov порассуждал на тему, где находится российский футбол. По его мнению, об этом можно говорить сутками.

– Постоянно есть дискуссии на тему, где находится российский футбол: в яме или на вершине?

– Эта дискуссия на долгие-долгие дни и часы. Если учитывать, что снег еще даже не растаял, хотя весна в самом разгаре. В апреле только шины на летние начинают менять. О каком вообще футболе мы говорим? Слава Богу, что еще играем в футбол - и то хорошо.