Второй случай коронавируса в РПЛ. Игрок «Рубина» Плиев сдал положительный тест
14:06
Защитник «Рубина» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает официальный Twitter клуба.
«Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе, — говорится в сообщении. — С другими членами нашей команды игрок не контактировал. Желаем Константину скорейшего выздоровления!»
15 мая РФС принял решение возобновить сезон чемпионата России 21 июня.
16 мая стало известно о первом заразившемся коронавирусом футболисте РПЛ — форварде «Локомотива» Джефферсоне Фарфане. По сообщению врачей клуба, перуанец переносит болезнь в легкой форме, проводя время в изоляции в своем московском доме.
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