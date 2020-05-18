Второй случай коронавируса в РПЛ. Игрок «Рубина» Плиев сдал положительный тест

Защитник «Рубина» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает официальный Twitter клуба.

«Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе, — говорится в сообщении. — С другими членами нашей команды игрок не контактировал. Желаем Константину скорейшего выздоровления!»

15 мая РФС принял решение возобновить сезон чемпионата России 21 июня.

16 мая стало известно о первом заразившемся коронавирусом футболисте РПЛ — форварде «Локомотива» Джефферсоне Фарфане. По сообщению врачей клуба, перуанец переносит болезнь в легкой форме, проводя время в изоляции в своем московском доме.