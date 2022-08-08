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Лепехин считает, что «Зениту» будет трудно найти замену Клаудиньо

Алексей Еремин
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин считает, что питерскому клубу будет тяжело найти замену травмированному полузащитнику Клаудиньо.

По результатам медицинского обследования у бразильского футболиста диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра.

«Клаудиньо — один из определяющих игроков «Зенита». Если его кто-то и заменит, то это только на время лечения игрока. В «Зените», я считаю, потеря даже такого игрока, как Клаудиньо, не должна сказываться на результате. Я не хотел бы как-то выделять одного футболиста, ведь футбол — это командная игра. Но я скажу так: Клаудиньо — один из лучших футболистов в «Зените» и один из лучших вообще в чемпионате России», — приводит слова Лепехина «Спорт День за Днем».

25-летний полузащитник «Зенита» Клаудиньо получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). На 60-й минуте бразилец покинул поле из-за повреждения. Его заменил Зелимхан Бакаев.

В текущем сезоне Клаудиньо провел за питерский клуб 4 матча в РПЛ, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/lepekhin-poterya-klaudino-ne-dolzhna-skazatsya-na-rezultate-zenita
Клаудиньо
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
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Квинси Промес

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 4
Николай Комличенко

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 4
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Федор Смолов

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 4
П
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 3
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Краснодар

 2
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Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
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Локомотив

 3 1 0
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