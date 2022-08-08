Лепехин считает, что «Зениту» будет трудно найти замену Клаудиньо

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин считает, что питерскому клубу будет тяжело найти замену травмированному полузащитнику Клаудиньо.

По результатам медицинского обследования у бразильского футболиста диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра.

«Клаудиньо — один из определяющих игроков «Зенита». Если его кто-то и заменит, то это только на время лечения игрока. В «Зените», я считаю, потеря даже такого игрока, как Клаудиньо, не должна сказываться на результате. Я не хотел бы как-то выделять одного футболиста, ведь футбол — это командная игра. Но я скажу так: Клаудиньо — один из лучших футболистов в «Зените» и один из лучших вообще в чемпионате России», — приводит слова Лепехина «Спорт День за Днем».

25-летний полузащитник «Зенита» Клаудиньо получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). На 60-й минуте бразилец покинул поле из-за повреждения. Его заменил Зелимхан Бакаев.

В текущем сезоне Клаудиньо провел за питерский клуб 4 матча в РПЛ, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.