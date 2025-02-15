Новиков: «Базилевичу не нравилось, когда Сорокин постоянно называл его Петровичем»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков вспомнил забавную историю, связанную с экс-защитником армейцев Александром Сорокиным и тренером Олегом Базилевичем.

«Однажды готовились к матчу против «Штурма» из Граца на базе в Архангельске, а у нас был Саша Сорокин в составе, который потом вернулся в «Спартак», но в то время он играл за ЦСКА. И вот на занятиях Олег Базилевич объяснял, как нужно выходить из атаки в оборону. На каждый совет Сорокин отвечал «Петрович, я все понял!». Это продолжалось довольно долго. (Смеется.) Базилевич не выдержал, подошел и сказал «Саша, зови меня просто Олегом», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Сорокин выступал за ЦСКА с 1981 по 1982 год. Базилевич возглавлял московскую команду в 1980-1982 годах.