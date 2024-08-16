Абена: «Спартак» точно заслуживает чемпионство своими амбициями и возможностями»
Защитник «Спартака» Миенти Абена прокомментировал переход в московский клуб.
— Все люди в клубе — словно одна семья. Мне приятно стать ее частью, — приводит слова Абены официальный сайт клуба. — Не терпится увидеть зрителей на трибунах. Пустой стадион смотрится красиво, но с фанатами будет намного лучше.
— Что сказал тебе Деян Станкович, когда переход состоялся? Ты ведь играл у него в Венгрии.
— Мы еще не говорили, но скоро я позвоню ему, чтобы сказать: «Босс, я на месте!»
— Что еще ты знаешь о «Спартаке»?
— Самый большой клуб, который чаще всех выигрывал чемпионат России — 10 раз. Надеюсь, уже в этом сезоне будет 11-й титул. А в следующем — 12-й. Потому что клуб точно заслуживает этого своими амбициями и возможностями. «Спартак» должен быть лучшим в России.
— Ты родом из Суринама. У Квинси Промеса тоже суринамские корни.
— О, Квинси! Идеальный игрок, лидер. Я смотрел видео с ним. Как он мотивирует игроков «Спартака» речью в раздевалке. Думаю, он был прекрасным примером для молодых ребят. К сожалению, сейчас он не в команде. Мне хотелось бы сыграть вместе с Квинси, но, увы, ситуация не позволяет. Вижу, как много он сделал для «Спартака». Здесь везде его фото. Очевидно, это была классная история.
— Интересно, что ты уже играл за «Спартак»...
— Да, я играл за «Спартак»! Но это было в Словакии. Волшебное время. Не знаю почему, но сейчас многое напоминает мне о том периоде. Может, дело только в имени клуба. В людях, в цветах. Но это правда: в моей жизни уже был «Спартак».
— Ты чемпион Словакии и Венгрии. Какие цели ставишь перед собой в России?
— Те же самые задачи. Хочу продолжить побеждать. По своей натуре мне важно бороться за что-то значимое. Тем более — если играю за большой клуб. Хочу стать чемпионом и помочь команде сделаться сильнее, чем она была до этого.
16 августа «Спартак» объявил о переходе 29-летнего игрока сборной Суринама из «Ференцвароша. Соглашение рассчитано на два года.
В прошедшем сезоне Абена сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0