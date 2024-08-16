Абена: «Спартак» точно заслуживает чемпионство своими амбициями и возможностями»

Защитник «Спартака» Миенти Абена прокомментировал переход в московский клуб.

— Все люди в клубе — словно одна семья. Мне приятно стать ее частью, — приводит слова Абены официальный сайт клуба. — Не терпится увидеть зрителей на трибунах. Пустой стадион смотрится красиво, но с фанатами будет намного лучше.

— Что сказал тебе Деян Станкович, когда переход состоялся? Ты ведь играл у него в Венгрии.

— Мы еще не говорили, но скоро я позвоню ему, чтобы сказать: «Босс, я на месте!»

— Что еще ты знаешь о «Спартаке»?

— Самый большой клуб, который чаще всех выигрывал чемпионат России — 10 раз. Надеюсь, уже в этом сезоне будет 11-й титул. А в следующем — 12-й. Потому что клуб точно заслуживает этого своими амбициями и возможностями. «Спартак» должен быть лучшим в России.

— Ты родом из Суринама. У Квинси Промеса тоже суринамские корни.

— О, Квинси! Идеальный игрок, лидер. Я смотрел видео с ним. Как он мотивирует игроков «Спартака» речью в раздевалке. Думаю, он был прекрасным примером для молодых ребят. К сожалению, сейчас он не в команде. Мне хотелось бы сыграть вместе с Квинси, но, увы, ситуация не позволяет. Вижу, как много он сделал для «Спартака». Здесь везде его фото. Очевидно, это была классная история.

— Интересно, что ты уже играл за «Спартак»...

— Да, я играл за «Спартак»! Но это было в Словакии. Волшебное время. Не знаю почему, но сейчас многое напоминает мне о том периоде. Может, дело только в имени клуба. В людях, в цветах. Но это правда: в моей жизни уже был «Спартак».

— Ты чемпион Словакии и Венгрии. Какие цели ставишь перед собой в России?

— Те же самые задачи. Хочу продолжить побеждать. По своей натуре мне важно бороться за что-то значимое. Тем более — если играю за большой клуб. Хочу стать чемпионом и помочь команде сделаться сильнее, чем она была до этого.

16 августа «Спартак» объявил о переходе 29-летнего игрока сборной Суринама из «Ференцвароша. Соглашение рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне Абена сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.