Константин Кучаев: «Исторически ЦСКА и «Динамо» — дружественные команды, но на 90 минут об этом забываешь»
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».
— «Динамо» всегда было непростым соперником, — приводит пресс-служба красно-синих слова Кучаева. — Знаю, что исторически мы и они — дружественные команды, но в футболе на 90 минут об этом забываешь. В этом чемпионате динамовцы уже победили «Зенит», «Ростов» и «Краснодар». Мне нравится эта команда, тем более, бело-голубые усилились новыми футболистами.
Клубный футбол возвращается после паузы на сборные! Сегодня — классическое дерби!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 18, 2020
? #ЦСКАдинамо
? #РПЛ
? 16:30 мск
? #ВЭБарена
? Матч Премьер
? Все билеты, кроме премиальных категорий, проданы! pic.twitter.com/Ob1b1O3FPv
Матч ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня, 18 октября, начало — в 16.30 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.