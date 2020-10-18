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Константин Кучаев: «Исторически ЦСКА и «Динамо» — дружественные команды, но на 90 минут об этом забываешь»

11:17
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

— «Динамо» всегда было непростым соперником, — приводит пресс-служба красно-синих слова Кучаева. — Знаю, что исторически мы и они — дружественные команды, но в футболе на 90 минут об этом забываешь. В этом чемпионате динамовцы уже победили «Зенит», «Ростов» и «Краснодар». Мне нравится эта команда, тем более, бело-голубые усилились новыми футболистами.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня, 18 октября, начало — в 16.30 (мск).

ЦСКА — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




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