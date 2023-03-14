Константин Генич не считает Промеса лучшим легионером в истории «Спартака»

Комментатор Константин Генич ответил на вопрос, можно ли считать Квинси Промеса лучшим легионером в истории «Спартака».

«Конечно, нет. Можно ответить словами Георгия Джикии, который сказал, что не надо разбрасываться словами легенда и лучший. В «Спартаке» всегда были высококлассные исполнители. Квинси — большой футболист для нашего чемпионата. В тройку лучших иностранцев клуба он точно попадет», — приводит «РБ Спорт» слова Генича.

В текущем сезоне Промес забил 16 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах чемпионата России. Всего на его счету 101 гол в 204 играх за «Спартак».