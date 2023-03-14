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Сегодня, 12:21

Глушаков обратился к Промесу, назвавшему его учителем в банном деле

Мария Гусева
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Денис Глушаков и Квинси Промес.
Денис Глушаков и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков обратился к нападающему «Спартака» Квинси Промесу, опубликовав видео в своем Telegram-канале. Ранее форвард рассказал, что любит русскую баню, а Глушаков был его учителем в этом деле.

«Мой брат, Промес. Рад, что тебе понравилось мое парение, и ты продолжаешь не нарушать традицию. Ты сказал, что уже русский. Вижу, что ты становишься русским все больше и больше, все больше любишь баню. Ты стал еще больше забивать, брат. Давай, продолжай, парься. Еще как-нибудь я тебя попарю. Давай, мой друг. Обнимаю, мне тебя не хватает», — сказал Глушаков.

Футболисты вместе играли в «Спартаке» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых игроки стали чемпионами России (2016/17) и обладателями Суперкубка страны (2017).

Денис Глушаков перешел в «Пари НН» на правах свободного агента в феврале. Он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на один год.

Денис Глушаков
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ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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