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Константин Емельянов: «Не надо спрашивать, почему в стартовом составе «Оренбурга» мы поменяли вратаря»

13:51
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Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф — чемпионата России с «Арсеналом». В стартовом составе «Оренбурга» вратарь Довбня был заменен на Климовича, но тренер не стал называть причины перестановки.

— Холодно сегодня, морозно. Не знаю, сколько голов ждать болельщикам — игра покажет. С чем связана замена вратаря в стартовом составе? Я предвидел этот вопрос. Не надо его задавать. Это тренерское решение.

Очки в этой игре очень важны. Каждый матч как кубковый. В каждой игре нам нужно брать очки.

Оренбург — Арсенал Т

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