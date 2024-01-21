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Коновалов: «Слухи об уходе Абаскаля из «Спартака» в «Кадис» не могут появиться на пустом месте»

Алина Савинова
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Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов прокомментировал информацию о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль возглавит «Кадис». Ранее об этом сообщил COPE Cadiz.

«Ничего не предвещало такой ситуации, если она есть. Я так понимаю, что под Абаскаля брали португальского спортивного директора. Поэтому пока думаю, что это больше слухи. Хотя такие слухи на пустом месте тоже не бывают», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Коновалова.

Также он ответил на вопрос, увеличивает ли шансы на уход Абаскаля в «Кадис» тот факт, что он уже работал в этой команде.

«Думаю, да. Если есть такое предложение. Плюс это работа в родной для него стране. Возможно, это и не ложная информация», — добавил специалист.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. После 18 туров чемпионата России-2023/24 красно-белые с 30 очками идут на пятой строчке в турнирной таблице.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005538168_konovalov_sluhi_ob_uhode_abaskalya_ne_mogut_poyavitsya_na_pustom_meste
Андрей Коновалов
Футбол
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Балтика – Сочи
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