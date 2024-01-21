Агент Ионова анонсировал переход футболиста в новый клуб: «Скоро все объявят»

Агент Милко Бански, представляющий интересы экс-полузащитника «Ростова» и «Краснодара» Алексея Ионова высказался о будущем футболиста.

«У Алексея все замечательно. Он полон сил, здоровья и энергии. Готовится к сезону, к новому вызову. Наберитесь немного терпения, скоро и он сам, и новый клуб все объявят», — сказал Бански «СЭ».

12 декабря полузащитник расторг контракт с «Ростовом» по обоюдному согласию сторон. Он выступал за команду с 2017 по 2020 год и с лета 2023 года.