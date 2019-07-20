Кононов заявил, что "Спартаку" не нужно было играть на удержание счета в матче с "Ростовом"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал результат матча второго тура чемпионата России с "Ростовом". Он отметил, что было неправильно играть на удержание счета.

– Мы играем 90 минут. После того, как мы пропустили гол – дело психологии, – сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер".

– В чем психология?

– Начали держать игру на то, чтобы сохранить счет. Это неправильно.

– Это была ваша команда играть? Как играть на удержание?

– Обыкновенно. Команда начала играть на удержание, не играя в футбол. Это первое. Команда должна продолжать играть в тот футбол, который мы играли на протяжении 90 минут. Только мы пропустили – мы побежали. Если бы мы сели – "Ростов" бы нас окончательно добил. Мы бы о чем-то говорили.

Просто мы выигрываем 2:1, и ребята посчитали нужным. Мы это разберем. Что надо отыграть этот остаток времени на удержание – это неправильно.

– Что сделать вам как тренеру, чтобы избежать таких ошибок?

– Мы разберем, и в следующей игре, надеюсь, будем играть по-другому.

– Мы увидим совсем другое отношение, по сравнению с матчем против "Сочи"? Я так понимаю, у вас был какой-то эмоциональный разговор до игры?

– У нас отношение то же. Мы работаем. Первая игра – мы отгыграли, выиграли. Первая игра, еще раз говорю, была не так хороша, как нам хотелось бы. Продолжаем работать.

– Третий гол – забит после стандарта. Это тенденция?

– Нет, это не тенденция. Футбол состоит из стандартных положений, как из игры.

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