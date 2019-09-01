Кононов взял вину за поражение от «Зенита» на себя

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги поражения от «Зенита» (0:1) в 8-м туре чемпионата России. По его словам, за результат ответственен он.

— Почему предпочли на позиции форварда Шюррле? И перестройка команды с выходом Понсе была изначально запланированной?

— Шюррле нужен был именно в этой зоне как форвард. Понсе действительно планировался как усиление игры, когда полузащитники подустанут. Да, хотелось, чтобы это исполнилось. Но, к сожалению, не получилось. То же касается Мельгарехо. Если бы он исполнил тот удар, и забил, офсайда там не было. ВАР бы нам помог. Жаль, что прекрасно сыграл Лунев.

— Не было желания выпустить Понсе раньше 64-й минуте?

— Есть определенные нюансы, связанные с тем, что несколько игроков выпали у нас из-за болезни. Многие сегодня выходили с температурой, нас посетил какой-то вирус откуда-то. Было желание изменить исход встречи. Но получилось как получилось. Всегда буду говорить, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Любой тренер, не только я, копается в этом: да, может надо было сделать замену раньше. Или позже. Или перестроить игру иначе. Сегодня мы проиграли, и этот проигрыш я принимаю на себя. (Александр Рогулев)

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