Кононов считает, что "Спартак" переиграл "Ростов" во втором тайме

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов - о матче с "Ростовом" (0:2) в рамках Кубка Париматч Премьер.

- Мы экспериментируем с составом, - сказал Кононов в эфире телеканала "Матч премьер". - У нас играли те, кто мало играл в чемпионате. По ходу турнира будем давать игровые отрезки тем, на кого больше рассчитываем на сезон больше, остальным будет давать чуть меньше игрового времени и больше в тренировочном плане. Турнир служит для набора игровых кондиций, мы должны посмотреть, как игроки воспринимают информацию, которую мы даем. Мы создавали моменты во втором тайме, мы практически полностью переиграли соперника, но нам не хватало завершения. Может ли этот матч повлиять на судьбу Ханни? Конечно. Все зависит от каждого игрока. У Понсе не было явных моментов, но он очень хорошо борется за мяч. Те эпизоды, где он прессинговал, создавал моменты своим индивидуальным мастерством... Ему еще трудно поймать наш ритм. Надеюсь, у него получится проявить себя, когда спадут нагрузки.

Что нужно знать о летнем турнире в Австрии: регламент и календарь игр, расписание и результаты матчей, турнирная таблица