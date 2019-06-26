Кононов рассказал о судьбе Романьоли после перехода в "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что голкипер "Ромы" Андреа Романьоли будет заниматься со "Спартаком-2".

– Романьоли будет заниматься со "Спартаком-2"? Или нет?

– Непосредственно сейчас он будет заниматься в "Спартаке-2", эта позиция (вратарь – Прим. "СЭ") востребована на данный момент. (Гоша Чернов)

В минувшем сезоне Романьоли выступал на правах аренды за клуб "Пистойезе" из третьего дивизиона Италии. Он провел два матча и не пропустил ни одного гола.

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