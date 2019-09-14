Кононов рассказал о позиции Крала в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед матчем 9-го тура премьер-лиги против «Урала» заявил, что новичок команды Алекс Крал не является чистой «десяткой».

— Мы работали достаточно усердно, но большая группа игроков была в сборных, — сказал Кононов в эфире канала «Матч Премьер». — 11 человек было в сборных из молодежного состава. «Спартак» дает своих игроков — это очень хорошо, как и в других европейских командах. Мы уделяли внимание восстановлению игроков, так как был насыщенный график игр. А затем давали им нагрузки, которые сочетали с тактической частью.

Позиция Крала в «Спартаке»? Он универсальный игрок, не чистая «десятка». И в сборной, и в клубе он играл скорее полузащитника бокс-ту-бокс, т. е. от штрафной до штрафной. Мы и выбирали его с учетом этих качеств. Парень молодой, надо прогрессировать. Но он мобилен, универсален — это главное.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 14 очков.

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