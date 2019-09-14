РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Кононов рассказал о позиции Крала в «Спартаке»

16:14
Теги:

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед матчем 9-го тура премьер-лиги против «Урала» заявил, что новичок команды Алекс Крал не является чистой «десяткой».

— Мы работали достаточно усердно, но большая группа игроков была в сборных, — сказал Кононов в эфире канала «Матч Премьер». — 11 человек было в сборных из молодежного состава. «Спартак» дает своих игроков — это очень хорошо, как и в других европейских командах. Мы уделяли внимание восстановлению игроков, так как был насыщенный график игр. А затем давали им нагрузки, которые сочетали с тактической частью.

Позиция Крала в «Спартаке»? Он универсальный игрок, не чистая «десятка». И в сборной, и в клубе он играл скорее полузащитника бокс-ту-бокс, т. е. от штрафной до штрафной. Мы и выбирали его с учетом этих качеств. Парень молодой, надо прогрессировать. Но он мобилен, универсален — это главное.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 14 очков.

Спартак — Урал

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 8518
Все опросы
Кто главный злодей в истории с развалом чемпионского «Спартака»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир