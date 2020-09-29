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Кононов может возглавить «Арсенал»

18:47
Олег Кононов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Кононов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», тульский «Арсенал» рассматривает Олега Кононова одним из кандидатов на пост главного тренера. Руководство туляков уже связывалось со специалистом, но пока Кононов отказывается возглавлять команду. (Максим Алланазаров)

Последним клубом 54-летнего белоруса была «Рига». Кононов попрощался с командой из-за семейных проблем.

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