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У Кононова заболела дочь. Он решил остаться в Москве с семьей

18:55
Олег Кононов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Кононов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», отъезд главного тренера «Риги» Олега Кононова из расположения клуба вызван серьезными проблемами со здоровьем у дочери тренера. Ее госпитализировали, на днях выписали, но впереди — долгий курс лечения. В этой ситуации Кононов, до того более полугода не имевший возможности видеть семью, принял решение остаться с ней в Москве.

С игроками он попрощался в группе команды в What's App. Руководство «Риги» отнеслось к этому решению специалиста с пониманием. Дальнейшие решения озвучит клуб. (Игорь Рабинер)

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