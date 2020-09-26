У Кононова заболела дочь. Он решил остаться в Москве с семьей

По информации «СЭ», отъезд главного тренера «Риги» Олега Кононова из расположения клуба вызван серьезными проблемами со здоровьем у дочери тренера. Ее госпитализировали, на днях выписали, но впереди — долгий курс лечения. В этой ситуации Кононов, до того более полугода не имевший возможности видеть семью, принял решение остаться с ней в Москве.

С игроками он попрощался в группе команды в What's App. Руководство «Риги» отнеслось к этому решению специалиста с пониманием. Дальнейшие решения озвучит клуб. (Игорь Рабинер)